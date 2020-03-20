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20.03.2020 - 12:47 | | DHA

Denizlispor Başkanı Çetin: Liglerin ertelenmesi iyi oldu

YUKATEL Denizlispor Başkanı Ali Çetin, koronavirüs salgını nedeniyle futbolcuların psikolojilerinin olumsuz etkilendiğini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile federasyon başkanlarının yaptığı toplantıda alınan liglerin ertelenmesi kararının takımlar için iyi olduğunu söyledi.

Denizlispor Başkanı Çetin: Liglerin ertelenmesi iyi oldu

Koronavirüs salgını yüzünden alınan önlemler kapsamında Türkiyede liglerin süresiz ertelenmesinin ardından Denizlisporda teknik heyet tarafından futbolculara 4 gün izin verildi. Yerli ve yabancı oyunculara yurt dışına çıkmamaları gerektiği tebliğ edildi. Sakatlığı süren oyuncuların tesislere gelip bireysel olarak tedavi ve çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri aktarıldı.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin liglerin ertelenmesinin kulüpler ve oyuncular için yerinde bir karar olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle futbolcuların psikolojilerinin olumsuz yönde etkilendiğini ifade eden Çetin, Koronavirüs salgını nedeniyle futbolcular antrenmanlara ve müsabakalara çıkmak istemiyorlardı. Bulaşıcı hastalık nedeniyle psikolojik olarak olumsuz etkilendiler. Liglerin ertelenmesi takımlar için de oyuncular için de çok iyi oldu. Önemli olan sağlık, maçlar 1 yada 2 ay sonra oynanabilir dedi.

Denizlispor Başkanı Çetin: Liglerin ertelenmesi iyi oldu

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