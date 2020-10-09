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09.10.2020 - 12:41 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor Başkanı Çetin: Takımımız layık olduğu yere gelecek

Yukatel Denizlispor Başanı Ali Çetin, "Kaliteli ve yetenekli oyuncuları takıma kazandırdığımızı düşünüyorum. Milli arada uyum problemi çözülecek. Çok çalışacağız ve emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi.

Denizlispor Başkanı Çetin: Takımımız layık olduğu yere gelecek
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Süper Lig'de milli araya 2 puanla düşme potasında giren Yukatel Denizlisporda başkan Ali Çetin, geleceğe dair umutlu açıklamalar yaptı. Sezonun uzun olduğunu dile getiren Başkan Çetin, "Yeni transferlerin adaptasyon süreci var. Bunu atlattıktan sonra daha iyi bir takım olacağız. İstediğimiz, özlediğimiz Denizlispor sahada olacak. Takımımız layık olduğu yere gelecek, şüphem yok" diye konuştu.

"MİLLİ ARADA UYUM PROBLEMİ ÇÖZÜLECEK"

Kadrolarını 11 oyuncuyla güçlendirdiklerini ifade eden Başkan Çetin, "Kaliteli ve yetenekli oyuncuları takıma kazandırdığımızı düşünüyorum. Milli arada uyum problemi çözülecek. Yeni transferlerimiz takımımıza mutlaka katkı sağlayacak. Takviyelerle rekabeti üst seviyeye çıkardık. Çok çalışacağız ve emeklerimizin karşılığını alacağız" ifadelerini kullandı.

Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

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Denizlispor Başkanı Çetin: Takımımız layık olduğu yere gelecek

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