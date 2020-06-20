Denizlispor - Beşiktaş (CANLI)

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor. Mücadele saat 21.00'de başladı. Siyah-beyazlı takımda Burak Yılmaz ilk 11'de sahaya döndü.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ: 0-1

GOL: 10' Burak Yılmaz (Beşiktaş)

İLK 11'ler;

Denizlispor: Tolgahan, Mustafa, Aissati, Oğuz, Mbamba, Sacko, Bergdich, Lopes, Olcay, Murawski, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak.

Beşiktaş'ın Avrupa hedefi

44 puanlı Beşiktaş, kritik Avrupa yarışında geri düşmek istemiyor. Bu haftaya kadar 31 puan toplayan Denzilispor ise puan veya puanlar alarak ateş hattının üstünde kalmanın peşinde.

12 maçtır kazanamadı

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 12 maçtır mağlup edemiyor.

Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 12 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 9 randevuyu ise kaybetti.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin