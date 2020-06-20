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20.06.2020 - 21:14 |

Denizlispor-Beşiktaş maçı havai fişek yüzünden durduruldu!

Süper Lig'de Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken mücadelenin başında havai fişekler atıldı. Sergen Yalçın ve Bülent Uygun, havai fişeklerin durdurulması için uyarıda bulundular.

Denizlispor-Beşiktaş maçı havai fişek yüzünden durduruldu!
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Süper Lig'de Denizlispor ile Beşiktaş karşılaştı.

Denizli'de yaklaşık 8 dakika boyunca atılan havai fişeklerin yarattığı gürültü nedeniyle oyun kısa süre durdu.

Bülent Uygun tepki gösterdi ve "Düğünde bu kadar havai fişe atılmaz." dedi.

Havai fişek gösterisinin sona ermesinin ardından Mete Kalkavan karşılaşmayı yeniden başlattı.

Denizlispor-Beşiktaş maçı havai fişek yüzünden durduruldu

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