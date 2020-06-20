Denizlispor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maça saatler kaldı...

Denizlispor Beşiktaş maçı için geri sayılıyor. Süper Lig'in 28. haftasında gerçekleşecek olan Denizlispor - Beşiktaş maçı taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.Karşılaşmayı ise Mete Kalkavan yönetecek. Peki Denizlispor-Beşiktaş maçı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Beşiktaş maçısaat 21.00'de başlayacak. Maç beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler;

Denizlispor: Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sacko, Olcay Şahan, Aissati, Rodallega, Estupinan,

Beşiktaş: Ersin, Gökhan,Erdoğan, Ruiz, Rıdvan, Atiba,Elneny, Lens,Ljajic,Boyd, Burak Yılmaz

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı bildirildi.

Pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden idmanın, yarı sahada oynanan taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

12 MAÇTIR KAZANAMADI

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 12 maçtır mağlup edemiyor.

Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 12 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 9 randevuyu ise kaybetti.

BURAK YILMAZ OYNAYABİLECEK

Siyah-beyazlı ekipte cezası biten Burak Yılmaz, Yukatel Denizlispor karşısında görev alabilecek.

Galatasaray ile oynanan derbi maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Burak, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giyememişti.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Domagoj Vida'nın yarınki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edilmişti.