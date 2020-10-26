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26.10.2020 - 16:56 |

Denizlispor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte ilk 11'ler...

Süper Lig'de 6. hafta bu akşam oynanacak olan iki müsabaka ile tamamlanacak. Süper Lig'de 5. haftayı bay geçen Beşiktaş 4 hafta sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sadece 4 puan alabilen Beşşiktaş'ta Denizlispor maçı takım içerisinde yükselişe geçme maçı olarak görülüyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala taraftarlar maçın yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Peki Denizlispor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Denizlispor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte ilk 11'ler...
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Denizlispor-Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında bu akşam Beşiktaş, Denizlispor deplasmanında sahaya çıkacak. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş Süper Lig'de geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabildi. Gençlerbirliği ve Konyaspor mağlubiyetlerinin ardından bu hafta Denizlsipor'a konuk olacak olan Siyah Beyazlı takımda hedef üç puan!

Süper Lig'e Trabzonspor galibiyeti ile başladıktan sonra sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş 3. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0'lık skorla mağlup oldu. 4. hafta maçında ise Konyaspor karşısında şok bir mağlubiyet alan Beşiktaş 4 haftada sadece 4 puan toplayabildi.

İLK 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Bakalorz, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Rodallega.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Denizlispor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Denizlispor-Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Denizlispor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi İşte ilk 11ler...

BEŞİKTAŞ SÜPER LİG'DE DENİZLİSPOR'A KARŞI ÇIKTIĞI SON 10 MAÇIN TAMAMINI KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig'de Denizlispor ile karşılaştığı son 10 maçın tamamında galip olan taraf oldu. Süper Lig'de Denizlispor'un sahasında en fazla mağlup olduğu takım Beşiktaş olarak dikkat çekiyor. Toplamda 28 sahasında 13 kez siyah beyazlı takıma mağlup olan Denizlispor'da Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta sadece 5 puan toplayabildi.

 

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