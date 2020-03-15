YeÅŸil-siyahlÄ±lar 4 hafta Ã¶nce gÃ¶reve Mehmet Ã–zdilek'in yerine gÃ¶reve getirilen teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun'la yeni bir sayfa aÃ§tÄ±.

Denizlispor'la Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§ta KasÄ±mpaÅŸa deplasmanÄ±ndan 2-0 yenik ayrÄ±lan BÃ¼lent Uygun, BTC TÃ¼rk Yeni Malatyaspor, Fenerbahce ve GenÃ§lerbirliÄŸi mÃ¼sabakalarÄ±nda takÄ±mÄ± toparlayÄ±p fark yarattÄ±. Bu sezon Ã¶zellikle iÃ§ sahada Ã§ok kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lara imza atan Denizlispor ilk defa AtatÃ¼rk StadÄ±'nda iki maÃ§ Ã¼st Ã¼ste kazanmasÄ±nÄ± bildi. Yeni Malatyaspor ve GenÃ§lerbirliÄŸi'ni gol yemeden yenen Ege ekibi, alt sÄ±ralardan uzaklaÅŸÄ±p derin bir nefes aldÄ±.Â

GenÃ§lerbirliÄŸi karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok kritik bir galibiyete imza attÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden BÃ¼lent Uygun, "Seyircisiz maÃ§larÄ±n tadÄ± olmasa da koronovirÃ¼s salgÄ±nÄ±na alÄ±nan her Ã¶nlemin destekÃ§isiyiz. Allah milletimize zeval vermesin, Ã¶nce saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gelir. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n baÅŸÄ±ndan sonuna kadar en iyi ÅŸekilde mÃ¼cadele etti. KazanmayÄ± hak ettik. Bu galibiyet camiamÄ±za ve taraftarÄ±mÄ±za armaÄŸan olsun. FutbolcularÄ±mÄ± kutluyorum. Her geÃ§en hafta seviyemiz yukarÄ±lara Ã§Ä±kÄ±yor. OynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pozitif futbol sonuÃ§lara yansÄ±dÄ±. Daha iyi olacaÄŸÄ±z, daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu. Yukatel Denizlispor gelecek hafta deplasmanda zirve mÃ¼cadelesi veren Demir Grup Sivasspor'la kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak.

RODALLEGA SESSÄ°ZLÄ°ÄžÄ°NÄ° BOZDUÂ

Denizlispor'da GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nda 3 puanÄ± getiren golÃ¼ atan Hugo Rodallega sessizliÄŸini bozdu. MaÃ§Ä±n 54. dakikasÄ±nda Ã§ok klas bir vuruÅŸla aÄŸlarÄ± sarsan KolombiyalÄ± 8 maÃ§ sonra sevinÃ§ yaÅŸadÄ±. Son olarak ligin 17. haftasÄ±nda 2-2 sona eren AnkaragÃ¼cÃ¼ mÃ¼sabakasÄ±nda gol atabilen Rodallega Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± da yok etti. Gol sayÄ±sÄ±nÄ± 6'ya Ã§Ä±karan 34 yaÅŸÄ±ndaki forvet, Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor (2), AnkaragÃ¼cÃ¼ ve GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nda aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±.Â

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