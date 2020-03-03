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03.03.2020 - 17:14 | | DENİZLİ (AA)

Denizlispor, Fenerbahçe'ye bileniyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Denizlispor, Fenerbahçe'ye bileniyor

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından dayanıklılık çalıştı.

Taktik çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Tedavileri devam eden Kibong Mbamba, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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