Denizlispor - Gaziantep FK canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Salgın arası öncesinde 3 maçta 7 puanlık güzel bir seri yakalayan Denizlispor, ara dönüşünde ise önce Sivasspor'a, ardından da Beşiktaş'a kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta Rize deplasmanına giden Horozlar, bu sefer de 2-0'lık üstünlüklerini koruyamayıp 1 puana razı oldular. Cezaları sona eren sağ bek Zeki Yavru ve stoper Oğuz Yılmaz ilk 11'e geri dönecektir. Sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Recep Niyaz da maç kadrosunda yer alacak. Son 2 lig maçını boş geçmeyen Oscar Estupinan ile tecrübeli forvet Hugo Rodallega ile gol arayacaklar...

Gaziantep FK ise 10 kişi Antalyaspor'a karşı üstünlüğünü koruyamamış ve 1 puanla yetinmişti. Sakatlığı devam eden Souleymane Diarra, Denizli deplasmanına götürülmedi. Hafta arası kentten habersiz ayrılan Patrick Twumasi de kadroda yer almıyor. Twumasi'nin yokluğunda tüm gözler Alexandru Maxim ile Olarenwaju Kayode üzerinde olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gaziantep FK ligde 7 maçtır galibiyet yüzü görmüyor! (5 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Denizlispor, Bülent Uygun yönetiminde iç sahada oynadığı 3 maçın 2'sini kazanmasını bildi. (1 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Denizlispor kazanır" oldu! %27'lik kesim beraberliklere abone Gaziantep FK yerine ev sahibi Horozlar'ı ön plana koymuş... %18'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş ve her iki takımdan da gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN’İN ÖNERİSİ…

Pandemi arası sonrasında performans olarak tartışmasız en kötü dönüşü Denizlispor yaptı. 3 maçtır kalelerinde resmen rekor sayıda pozisyon verdiler. Ancak sıkışık fikstür haftası da geldiğinden hafta içi ve sonraki hafta Başakşehir ve Trabzonspor’la oynayacaklar. Kafaya oynayan iki ekibe karşı kazanma şansları düşük. Dolayısıyla Gaziantep maçı mutlak değer kazanmış durumda. Gaziantep de pozisyona girmekte zorlanmıyor. Fakat onlar da savunma performansı olarak çok güven vermiyorlar. Gaziantep genellikle tempoyu yükselten taraf olmasından da kaynaklı, karşılıklı gol var seçimi en mantıklı tercih olacak