Denizlispor-Gençlerbirliği: 1-0

Süper Lig'de 26. haftasına Cumartesi seansının ilk maçında Denizlispor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Corona virüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti ve alt sıralardan uzaklaşma yolunda önemli bir adım attı.

Konuk Gençlerbirliği ise 28 puanla Denizlispor'un bir sıra gerisinde 11. sırada yer aldı.

Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren gol Hugo Rodallega'dan geldi.

GOL: 54' Rodallega

İLK 11'LER:

Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Onazi, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega, Oscar

Gençlerbirliği: Nordfeldt - Ahmet- Halil İbrahim - Berat- Fabricio- Sessegnon - Sio - Toure - Mats - Candeias - Flavio

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Estupinan pasını ceza sahası önündeki Recep Niyaz’a verdi. Recep'in sert şutunu kaleci Nordfeldt son anda uzanarak çıkardı.

12. dakikada Seuntjens'in kornerden yaptığı orta kaleye doğru giderken Denizlispor kalecisi Stachowiak son anda parmakların ucu ile dokunarak topun ağlara gitmesini engel oldu.

13. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Barrow'un havadan yaptığı ortayı kaleci Nordfeldt çeldi. Topu önünde bulan Rodallega’nın yerden doğrudan kaleye gönderdiği topu bu defa savunmadaki Halil İbrahim kornere yolladı.

35. dakikada ceza alanı girişinde topla buluşan Zeki Yavru'nun şutu az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.

50. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

54. dakikada Onazi'nin ortasında ceza sahası dışının sağ kanadından Rodallega'nın gelişine şık vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 1-0

64. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest atışta topun başına geçen Sio'nun vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.

76. dakikada Aissati'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

86. dakikada Candeias'ın köşe atışında ceza sahası içinde Flavio'nun kafa vuruşunda kaleye giden topu kaleci Stachowiak son anda çeldi.