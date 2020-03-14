Denizlispor - Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig'de 26. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Denizlispor bu hafta evinde Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Saat 14:00'te Denizli Atatürk Stadı'nda başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor. Karşılaşma tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanıyor.

DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİ: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER:

Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Onazi, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega, Oscar

Gençlerbirliği: Nordfeldt - Ahmet- Halil İbrahim - Berat- Fabricio- Sessegnon - Sio - Toure - Mats - Candeias - Flavio

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Denizlispor (1B), daha önceki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilmişti (4B 4M).

Denizlispor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Gençlerbirliği (2B 5M), tek galibiyetini Aralık 2009'da evinde aldı (2-0).

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Yeni Malatyaspor'u yenen Denizlispor, bu sezon seyircisi önünde ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor.