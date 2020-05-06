YeÅŸil siyahlÄ± ekipte, futbolcular BÃ¼lent Uygun yÃ¶netiminde sosyal mesafe kuralÄ±na uygun olarak 2 grup halinde 1er saat idman yapÄ±yor. SalgÄ±n hastalÄ±k nedeniyle tesislerde ise kuÅŸ uÃ§urtulmuyor. KulÃ¼p tesislerine, oyuncular, yÃ¶netim, teknik heyet ve personeller dÄ±ÅŸÄ±nda kimse alÄ±nmÄ±yor. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde koronavirÃ¼s testine tabi tutulan oyuncularÄ±n antrenman Ã¶ncesinde ateÅŸ Ã¶lÃ§Ã¼mleri de yapÄ±lÄ±yor.

BÃœLENT UYGUN: Ä°YÄ° BÄ°R DENÄ°ZLÄ°SPOR Ä°ZLETMEK Ä°Ã‡Ä°N ELÄ°MÄ°ZDEN GELENÄ° YAPACAÄžIZ

TakÄ±mÄ±n kondisyon seviyesini yÃ¼kseltmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Uygun, Liglere ara verilmeden Ã¶nce Ã§ok iyi bir ivme yakalamÄ±ÅŸtÄ±k. KoronavirÃ¼s her takÄ±m gibi bizi de etkiledi. Bu durumu en az hasarla atlatmak iÃ§in iyi bir Ã§alÄ±ÅŸma programÄ± hazÄ±rladÄ±k. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sosyal mesafe kuralÄ±na uygun olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. TaraftarlarÄ±mÄ±z endiÅŸe etmesin, iyi bir Denizlispor izletmek iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

Â