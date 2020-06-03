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03.06.2020 - 12:02 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor hijyene el attı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını fırsata çevirdi.

Denizlispor hijyene el attı
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Yeşil-siyahlı yönetim kulübe gelir sağlamak amacıyla kolonya ve dezenfektan işine girdi. Daha önce bayrak, çakmak, kupa ve diğer malzemeleri satarak kulübe gelir sağlayan yeşil-siyahlı yönetim, Denizlispor logosunun basılı olduğu temizlik ürünlerini satışa çıkardı. Yapılan açıklamada dezenfektanın 50, kolonyanın ise 30 TL olduğu ifade edildi.

Yönetim ayrıca ürünlerin makbuz karşılığı satılacağını belirterek makbuz olmadan kimsenin bu ürünleri almamasını istedi. Satış noktalarını Eski Kız Meslek Lisesi Otoparkı, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Bayramyeri Meydanı, Denizlispor Store (Atatürk Stadı yanı) ve Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri olarak belirleyen yönetim, 10 adet ve üzeri alış veriş yapan kişilerin ürünlerinin ise adresine teslim edileceğini duyurdu.

Denizlispor hijyene el attı

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