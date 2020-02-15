Denizlispor - Kayserispor (CANLI)

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Ligde 11. sırada bulunan Mehmet Özdilek yönetimindeki Denizlispor bu sezon istenilen performansı gösteremeyen Kayserispor konuk ediyor. Sarı kırmızılı ekip ligin son sırasında yer alıyor.

Saat 14:00'te Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Özgür Yankaya yönetiyor.

DENİZLİSPOR - KAYSERİSPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER;

Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Özgür Çek, Kibong, Murawski, Aissati, Sacko, Oscar, Rodallega.

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Dja Djedje, Mensah, Campanharo, Mesanovic, Pedro Henrique, Kravets.

Maçtan notlar:

Denizlispor, Süper Lig tarihinde Kayserispor'u konuk ettiği altı maçın beşini (1M) ve son dört karşılaşmayı kazandı.

Kayserispor ile deplasmanda oynadığı tüm Süper Lig maçlarında gol yiyen Denizlispor (toplam 9 gol), son üç karşılaşmada ise rakip fileleri havalandıramadı.

Süper Lig'de altı maçtır kazanamayan Denizlispor (3B 3M), daha önceki dört karşılaşmada 10 puan toplamıştı (3G 1B).

Deplasmanda çıktığı son dokuz maçı kaybeden Kayserispor, Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk 15 dakikalarında gol atamayan iki ekipten biri Denizlispor (Alanyaspor ile birlikte). Kayserispor ise bu dakikalarda en fazla gol yiyen takım konumunda (9).

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