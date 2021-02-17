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17.02.2021 - 11:12 | | DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor kazanmak zorunda

Süper Lig'de puan tablosunda en alt sıradan kurtulamayan Yukatel Denizlispor, cumartesi günü düşme hattındaki rakiplerden Gençlerbirliği'yle oynayacağı hayati öneme sahip 90 dakikaya mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

Denizlispor kazanmak zorunda
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Sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan 18 puandaki Denizlispor, 20 puanlı rakibini yendiği takdirde yarışa tutunacak. Mağlubiyet durumunda ise her geçen hafta kaybolmaya başlayan umutlar daha da azalacak. Yeşil-siyahlı ekip bu mücadeleyle Gençlerbirliği ile tarihindeki 65'inci karşılaşmaya çıkacak.
Şimdiye kadar oynanan karşılaşmalarda 25 kez kazanan taraf Denizlispor olurken, Gençlerbirliği 23 maçta sahadan 3 puanla ayrıldı. 16 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmişti.

ZORLU FİKSTÜR
Başkent temsilcisini evinde yenerek nefes almak isteyen Ege ekibini bu mücadeleden sonra 5 maçlık zorlu bir fikstür bekliyor. Denizlispor, Gençlerbirliği maçının ardından sırasıyla Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Denizlispor kazanmak zorunda

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