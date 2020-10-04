Denizlispor - Konyaspor 0-0

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetti.

Bu sonuçla ev sahibi Denizlispor 2. puanını aldı. Konyaspor'un ise 5 puanını hanesine yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3’üncü dakikada maçın ilk tehlikeli atağı İttifak Holding Konyaspor’dan geldi. Ömer Ali’nin ceza sahasına gönderdiği ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Shengelia’nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

5’inci dakikada Rodallega’nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Lopes’in şutu üstten auta gitti.

18’inci dakikada Sagal’ın kullandığı köşe vuruşunda Mustafa ceza sahası içinde yükselerek kafayı vurdu. Kaleci Sehic topu kornere çeldi.

28’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Ömer Ali’nin ceza sahasına yaptığı ortaya Kravets kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.

41’inci dakikada Shengelia ceza sahası içinde çizgiye inip yerden ortaladı. Milosevic’in gelişine yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

45’inci dakikada Guilherme’nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Skubic, çaprazdan sert vurdu. Kaleci Pantilimon’un çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

53’üncü dakikada Milosevic’in sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Pantilimon çeldi, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

65’inci dakikada Lopes’in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Sagal’ın gelişine vuruşu auta çıktı.

86’ncı dakikada Cikalleshi’nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Pantilimon çeldi.

88’inci dakikada Skubic’in sağ kanattan ortasına ceza sahasında Musa’nın yaptığı kafa vuruşu savunmaya çarpıp direğin dibinden kornere gitti.

Maç 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Kemal Mavi

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu, Subotic, Fabiano (Dk. 73 Bergdich), Recep Niyaz, Bakalorz (Dk. 73 Murawski), Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Skubic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 61 Cikalleshi), Shengelia (Dk. 61 Miya), Kravets (Dk. 70 Musa Çağıran)

Sarı kart: Dk. 90 1 Lopes (Yukatel Denizlispor)