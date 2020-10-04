04.10.2020 - 13:21 |
Denizlispor - Konyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetiyor.
Bu maç öncesinde ev sahibi Denizlispor 1 puanla 20. sırada yer alıyor. 11. sıradaki Konyaspor'un ise 4 puanı bulunuyor.
Denizlispor'da sakatlığı bulunan Hadi Sacko forma giyemeyecek.