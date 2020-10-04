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04.10.2020 - 13:21 |

Denizlispor - Konyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor.

Denizlispor - Konyaspor (CANLI)
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde  İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetiyor.

Bu maç öncesinde ev sahibi Denizlispor 1 puanla 20. sırada yer alıyor. 11. sıradaki Konyaspor'un ise 4 puanı bulunuyor.

Denizlispor'da sakatlığı bulunan Hadi Sacko forma giyemeyecek.

Denizlispor - Konyaspor (CANLI)

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