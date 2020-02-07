Denizlispor, Konyaspor karşısında çıkış arıyor

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Konuk yeşil-siyahlılarda sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Aissati'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan aynı mevkideki Onazi ile sağ bek Lopes Konya'da görev alamayacak. Tedavileri biten kaleci Tolgahan ile sol bek Bergdich'in ise durumları maç saatinden netleşecek.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Konyaspor karşılaşmasının bir hayli zor geçeceğini ancak sahadan istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. Geçen haftaki Göztepe maçında takımının çok iyi bir oyun sergilediğini dile getiren deneyimli teknik adam, "Göztepe'ye karşı galip gelemedik ama futbolumuzla çok iyi sinyaller verdik. Konya'da da aynı pozitif futbolu ortaya koyacağımızı biliyoruz. Bu da mutlaka sonuca yansıyacaktır" yorumunu yaptı.

Sezonun ilk yarısında Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor 1-0'lık skorla kazanmıştı.

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