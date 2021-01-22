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22.01.2021 - 13:26 | | Eren Elyesa Polat DENİZLİ (İHA) -

Denizlispor, Kubilay Aktaş’ı renklerine bağladı

Y. Denizlispor, Gaziantep FK’da forma giyen genç oyuncu Kubilay Aktaş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Denizlispor, Kubilay Aktaş’ı renklerine bağladı
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Denizlispor, son olarak Gaziantep FK’da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Denizlispor tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK forması giyen 25 yaşındaki savunma ve orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kubilay Aktaş'a hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Denizlispor, Kubilay Aktaş’ı renklerine bağladı

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