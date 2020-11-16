Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: İyi bir takımız, üzerimizde bir şanssızlık var
16.11.2020 - 16:39 | | AA

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: İyi bir takımız, üzerimizde bir şanssızlık var

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, iyi bir takım oluşturduklarını ancak oynadıkları maçlarda şanssız sonuçlar aldıklarını belirterek, "Gaziantep maçını kazanıp sahamızda ilk galibiyetimizi almak ve çıkışa geçmek istiyoruz." dedi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: İyi bir takımız, üzerimizde bir şanssızlık var
ABONE OL

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıkıntılı süreci en kısa sürede atlatmak istediklerini söyledi.

Sezon başında takımın yüzde 70'inin yenilendiğini, takımın yeni yeni birbiriyle kaynaştığını, bu nedenle ilk 8 haftada istediklerini alamadıklarını anlatan Çetin, "Çok şanssızlıklar yaşadık. Özgür, Sakıb, Sacko ve Mustafa sakatlandı. Mücadele etmemiz gerekiyor. Çok iyi bir takımımız var." dedi.

Ligde her takımı yenebilecek güçte olduklarını dile getiren Çetin, "Bizim için kiminle oynayacağımız önemli değil. Takıma yüzde 100 güveniyorum. Gaziantep maçını kazanıp sahamızda ilk galibiyetimizi almak ve çıkışa geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Teknik direktörümüz işinin başında"

Pandemi nedeniyle gelirlerinin yüzde 22 azaldığını, yaklaşık 20 milyon lira kayıplarının bulunduğunu anlatan Çetin, "Biz Anadolu kulübüyüz. Çok para harcama şansımız yok. İyi bir takımız. Üzerimizde bir şanssızlık var. İnşallah kısa süre sonra üzerimizdeki ölü toprağını atıp gerçek Denizlispor'u izleyeceğiz." diye konuştu.

Teknik direktör Robert Prosinecki'nin görevini sürdüreceğini de belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüz işinin başında. Elinden gelenin fazlasını yapıyor. Yaşadığımız sıkıntıları en kısa sürede aşacağız. Prosinecki iyi bir teknik direktör. Hocamız da çok emek veriyor. Hoca başarılı olmak, kazanmak istiyor. Kulüp tesislerinde kalıyor. Bu emeklerin karşılığını en kısa sürede alacağımıza inanıyoruz."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Emre Belözoğlu her şeyi anlattı! Dirar, Deniz Türüç ve Ömer Faruk...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe yıldız oyuncuyu Galatasaray'ın elinden kapıyor! Dorukhan derken...

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: İyi bir takımız, üzerimizde bir şanssızlık var

Pavel Nedved'in Sahalardan Yöneticiliğe Uzanan Hikayesi

Cristiano Ronaldo'nun 2020-21 sezonuna yaptığı harika başlangıç
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. 'İyi bir takımız, üzerimizde bir şanssızlık var'
    'İyi bir takımız, üzerimizde bir şanssızlık var'
  2. 'Yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz'
    'Yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz'
  3. Macaristan maçında 4 oyuncu yok!
    Macaristan maçında 4 oyuncu yok!
  4. Türkiye - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Kosova U21 maçı hangi kanalda?
    Türkiye - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Kosova U21 maçı hangi kanalda?
  5. Başkan Çetin'den Prosinecki açıklaması
    Başkan Çetin'den Prosinecki açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursaspor, 20 yaşın altında 11 futbolcusuna şans verdi

Bursaspor, 20 yaşın altında 11 futbolcusuna şans verdi

Efecan Karaca'ya doğum günü

Efecan Karaca'ya doğum günü

Son dakika | Galatasaray'a Luyindama'dan kötü haber!

Son dakika | Galatasaray'a Luyindama'dan kötü haber!

Sultanlar Ligi’nde 17. hafta heyecanı

Sultanlar Ligi’nde 17. hafta heyecanı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet