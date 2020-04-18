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18.04.2020 - 15:56 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

Denizlispor Sackey’in bonservisini alacak

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sezon başında Aytemiz Alanyaspor’dan kiraladığı Isaac Sackey’in bonservisini alabilmek için hareke geçti.

Denizlispor Sackey’in bonservisini alacak

Forvet arkasında görev yapan Ganalı oyuncuyu teknik direktör Bülent Uygun’un yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği bildirildi. Başkan Ali Çetin’in Sackey transferi konusunda Alanyasporlu yöneticilerle temasta olduğu ve tarafların en kısa sürede anlaşmaya varacağı ifade edildi.

Denizlispor’la bu sezon 15 Süper Lig, 4 de Ziraat Türkeyi Kupası müsabakasına çıkan 26 yaşındaki oyuncu gol atamadı. Denizlispor’un Sackey’in yanı sıra Portekiz’in Vitoria Guimaraes takımından kiraladığı Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan’ın da bonservisini alacağı vurgulandı.

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