Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor, Süper Lig'de kritik sınavda
19.02.2021 - 12:08 | | DHA

Denizlispor, Süper Lig'de kritik sınavda

Süper Lig'de haftalardır son sıradan kurtulamayan Yukatel Denizlispor, yarın kendisi gibi düşme hattındaki Gençlerbirliği'ni kritik 90 dakikada ağırlayacak.

Denizlispor, Süper Lig'de kritik sınavda
ABONE OL

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Tugay Kaan Nuğmanoğlu düdük çalacak. Yeşil-siyahlı ekipte sarı kart cezalısı Lopes bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Recep Niyaz, Sacko ve Tusha görev verilmesi durumunda görev yapabilecek.

Kümede kalma savaşında önemli kozlarını oynayan iki ekipten kurtuluş hattının 7 puan gerisindeki Denizlispor 24 maçta 18 puan toplarken, Gençlerbirliği 23 maçta 20 puan aldı. İki ekip tarihlerindeki 65'inci karşılaşmaya çıkacak. Şimdiye kadar oynanan karşılaşmalarda 25 kez kazanan taraf Denizlispor olurken, Gençlerbirliği 23 maçta sahadan 3 puanla ayrıldı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Denizlispor, Süper Ligde kritik sınavda

Drogba’dan basketbol şov!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısı artırıldı
    Statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısı artırıldı
  2. Bakan Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar
    Bakan Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar
  3. Denizlispor, Süper Lig'de kritik sınavda
    Denizlispor, Süper Lig'de kritik sınavda
  4. Menemenspor ile Akhisarspor derbide rakip
    Menemenspor ile Akhisarspor derbide rakip
  5. Karşıyaka ile Göztepe filede rakip
    Karşıyaka ile Göztepe filede rakip
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uşakspor, Play-Off potasına döndü

Uşakspor, Play-Off potasına döndü

Adanaspor'da futbolcular yeni hocaya inanıyor

Adanaspor'da futbolcular yeni hocaya inanıyor

Hajduk Split’te penaltı krizi! Umut Nayir...

Hajduk Split’te penaltı krizi! Umut Nayir...
Avustralya Açık'ta Mertens-Sabalenka ikilisi çift kadınlarda şampiyon oldu

Avustralya Açık'ta Mertens-Sabalenka ikilisi çift kadınlarda şampiyon oldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet