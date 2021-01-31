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31.01.2021 - 13:21 | | AA

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun acı günü

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun babası Necip Kutlu (86) yaşamını yitirdi.

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun acı günü
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Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Necip Kutlu'nun vefatı nedeniyle duyulan üzüntü dile getirilerek, Hakan Kutlu ve ailesine başsağlığı dilendi.

Kutlu'nun bugün Denizli'de oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacağı, daha sonra babasının cenazesine katılmak üzere Ankara'ya hareket edeceği ifade edildi.

Necip Kutlu'nun cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlunun acı günü

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