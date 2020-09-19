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19.09.2020 - 14:45 |

Denizlispor - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Denizlispor'a konuk oluyor.

Denizlispor - Trabzonspor (CANLI)
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Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 2. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u konuk ediyor.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe'ye 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor, birinci haftada Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'la Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşıyor.

Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başladı. Maç BeIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanıyor. Ayrıca bu karşılaşmanın canlı anlatımını Skorer'den takip edebilirsiniz.

Denizlispor - Trabzonspor (CANLI)

İŞTE İLK 11'LER

YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon, Lopes, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Recep, Sagal, Rodallega

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, Abdülkadir Parmak, Abdürrahim Dursun, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

SAKAT: Joao Pereira, Trondsen, Kamil Ahmet, Ekuban, Marlon 

CEZALI: Flavio 

Yeşil-siyahlı ekibin son olarak kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı Fabiano Leismann'ın lisans işlemleri tamamlandı.

Geçen sezon ligin ilk devresinde rakibini 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, 32. hafta mücadelesinde konuk ettiği Trabzonspor'u yine aynı skorla yenmişti. Bu galibiyetle ligi düşme hattının üzerinde bitirmek için avantaj sağlayan yeşil-siyahlı ekip, şampiyonluk yarışındaki rakibine puan vermemişti.

Denizlispor - Trabzonspor (CANLI)

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