Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Denizlispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
19.09.2020 - 14:45 |

Denizlispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor bugün Denizlispor'a konuk oluyor. Ligin ilk haftasında Beşiktaş karşısında puan kaybeden Trabzonspor 3 puanı almak istiyor. Peki, Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Denizlispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
ABONE OL

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 2. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u konuk edecek. Ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe'ye 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor, birinci haftada Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'la Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Denizlispor - Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak?

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başlayacak. Maç BeIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon- Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, Rodallega. 

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, Abdülkadir Parmak, Abdürrahim Dursun, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

SAKAT: Joao Pereira, Trondsen, Kamil Ahmet, Ekuban, Marlon 

CEZALI: Flavio 

Yeşil-siyahlı ekibin son olarak kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı Fabiano Leismann'ın lisans işlemleri tamamlandı.

Geçen sezon ligin ilk devresinde rakibini 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, 32. hafta mücadelesinde konuk ettiği Trabzonspor'u yine aynı skorla yenmişti. Bu galibiyetle ligi düşme hattının üzerinde bitirmek için avantaj sağlayan yeşil-siyahlı ekip, şampiyonluk yarışındaki rakibine puan vermemişti.

 

Mbappe fırtına gibi geri döndü!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Denizlispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
    Denizlispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
  2. Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
    Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
  3. Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçında Estonyalı Kristo Tohver düdük çalacak
    Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçında Estonyalı Kristo Tohver düdük çalacak
  4. Galatasaray-Hajduk Split maçını İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek
    Galatasaray-Hajduk Split maçını İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek
  5. Son Dakika | Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor'dan yeni Kovid-19 testi talep etti
    Son Dakika | Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor'dan yeni Kovid-19 testi talep etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: ‘Babam da yanlış transferler yapardı ama…’

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: ‘Babam da yanlış transferler yapardı ama…’

Gaziantep FK’nin formasında "Bu 100'den Gaziantep" yazacak

Gaziantep FK’nin formasında "Bu 100'den Gaziantep" yazacak

Aston Villa, Olympique Lyon'dan Bertrand Traore'yi transfer etti

Aston Villa, Olympique Lyon'dan Bertrand Traore'yi transfer etti

Beşiktaş-Rio Ave maçında Alman hakem Daniel Siebert görev yapacak

Beşiktaş-Rio Ave maçında Alman hakem Daniel Siebert görev yapacak

Sıradaki Haber