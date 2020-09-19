Denizlispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor bugün Denizlispor'a konuk oluyor. Ligin ilk haftasında Beşiktaş karşısında puan kaybeden Trabzonspor 3 puanı almak istiyor. Peki, Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 2. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u konuk edecek. Ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe'ye 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor, birinci haftada Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'la Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Denizlispor - Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak?
DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başlayacak. Maç BeIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon- Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, Rodallega.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, Abdülkadir Parmak, Abdürrahim Dursun, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe
SAKAT: Joao Pereira, Trondsen, Kamil Ahmet, Ekuban, Marlon
CEZALI: Flavio
Yeşil-siyahlı ekibin son olarak kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı Fabiano Leismann'ın lisans işlemleri tamamlandı.
Geçen sezon ligin ilk devresinde rakibini 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, 32. hafta mücadelesinde konuk ettiği Trabzonspor'u yine aynı skorla yenmişti. Bu galibiyetle ligi düşme hattının üzerinde bitirmek için avantaj sağlayan yeşil-siyahlı ekip, şampiyonluk yarışındaki rakibine puan vermemişti.