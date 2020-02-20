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20.02.2020 - 15:14 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor 'Uygun' adım...

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, prensipte anlaşmaya varılan teknik direktör Bülent Uygun için beklemeye geçti.

Denizlispor 'Uygun' adım...

Yeşil-siyahlı ekibin her konuda anlaşma sağladığı deneyimli teknik adamın en kısa sürede resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Bülent Uygunun kente geldiği, yöneticilerle görüşmelerde bulunduğu bildirilirken, iddiaya göre Uygunun Haluk Ulusoy Tesislerini de gezdiği vurgulandı.

BARROW TAKIMA DÖNDÜ

Kurmayların son dakika bir sürpriz gelişme olması halinde alternatifinde tuttuğu isimlere de yönelebileceği ifade edildi. Öte yandan pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Ege ekibinde, alacakları ödenmediği gerekçesiyle önceki hafta kampı terk eden kanat oyuncusu Barrow takıma katıldı. Yönetimin, Gambiyalı oyuncuya alacaklarını ödediği ve Barrowa para cezası keseceği açıklandı.

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