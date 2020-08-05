Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor yoğun mesaide
05.08.2020 - 12:02 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

Denizlispor yoğun mesaide

Süper Lig'de yeni sezonda üst sıralara oynamayı hedefleyen Yukatel Denizlispor yönetimden teknik ekibe, dış transferden mevcut kadroya kadar revizyona girecek.

Denizlispor yoğun mesaide
ABONE OL

Denizlispor Başkanı Ali Çetin öncelikle yönetimi güçlendirmek için birçok ismi listesine eklerken, önümüzdeki ay da genel kurula gitme kararı aldı.

Davet usulüyle en son yönetime giren isimlerle güçlenen yeşil-siyahlılarda Çetin'in daha da güçlü bir idare oluşturmak için kongre yapacağı vurgulandı. Yeni sezonda Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olması da Denizlisporlu kurmayları da çok yönlü düşünmeye sevk etti.

İç transferde ilk olarak tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu'ya imza attıran yönetimin, sağ bek Zeki ve defans oyuncusu Oğuz'la da nikah tazelemek için gün saydıgı bildirildi. Teknik direktör arayışlarını da tam gaz sürdüren Ege ekibi Tolunay Kafkas konusunda ısrarcı. Deneyimli teknik adamla görüşmelerini sürdüren yeşil-siyahlıların bir hafta içinde yeni hocasını belirleyeceği açıklandı. Kurmayların 2020-2021 sezonu için kaleci, stoper, orta saha, kanat ve golcü olmak üzere en az 10 transfer yapacağı ifade edildi. 

 

 

Blerim Džemaili eski takımı Torino'yu avlıyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Eski milli güreşçi Sümer Koçak vefat etti
    Eski milli güreşçi Sümer Koçak vefat etti
  2. Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Pote'yi transfer etti
    Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Pote'yi transfer etti
  3. Altay, Ergin Keleş'in transferini bitiriyor
    Altay, Ergin Keleş'in transferini bitiriyor
  4. Memphis Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
    Memphis Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
  5. Son dakika haberler - Galatasaray'da Donk şoku! Zam istedi...
    Son dakika haberler - Galatasaray'da Donk şoku! Zam istedi...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Glasgow Rangers'tan iki transfer birden

Glasgow Rangers'tan iki transfer birden

Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: "Play-off'u zorlayabilirsek iyi olur"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: "Play-off'u zorlayabilirsek iyi olur"

Çağlar Şahin Akbaba, Bursaspor'a veda etti

Çağlar Şahin Akbaba, Bursaspor'a veda etti

Mavericksli Luka Doncic, NBA tarihine geçti

Mavericksli Luka Doncic, NBA tarihine geçti

Sıradaki Haber