Denizlispor yoğun mesaide

Denizlispor Başkanı Ali Çetin öncelikle yönetimi güçlendirmek için birçok ismi listesine eklerken, önümüzdeki ay da genel kurula gitme kararı aldı.

Davet usulüyle en son yönetime giren isimlerle güçlenen yeşil-siyahlılarda Çetin'in daha da güçlü bir idare oluşturmak için kongre yapacağı vurgulandı. Yeni sezonda Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olması da Denizlisporlu kurmayları da çok yönlü düşünmeye sevk etti.

İç transferde ilk olarak tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu'ya imza attıran yönetimin, sağ bek Zeki ve defans oyuncusu Oğuz'la da nikah tazelemek için gün saydıgı bildirildi. Teknik direktör arayışlarını da tam gaz sürdüren Ege ekibi Tolunay Kafkas konusunda ısrarcı. Deneyimli teknik adamla görüşmelerini sürdüren yeşil-siyahlıların bir hafta içinde yeni hocasını belirleyeceği açıklandı. Kurmayların 2020-2021 sezonu için kaleci, stoper, orta saha, kanat ve golcü olmak üzere en az 10 transfer yapacağı ifade edildi.