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05.05.2020 - 12:50 | | Deniz TOKAT / DENÄ°ZLÄ°Â (DHA) -Â

Denizlispor'a para dopingi

Yukatel Denizlispor'da futbolculara toplam 2.5 milyon TL daha Ã¶deme yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

Denizlispor'a para dopingi

SÃ¼per Lig'e koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle 19 Mart'tan itibaren verilen arada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na geÃ§en hafta sosyal mesafe kuralÄ±na Ã¶zen gÃ¶stererek yeniden baÅŸlayan Yukatel Denizlisporda futbolculara toplam 2.5 milyon TL daha Ã¶deme yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. KoronavirÃ¼s pandemisinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlerde futbolcularÄ±n moral ve motivasyonunu yÃ¼ksek tutmaya Ã§alÄ±ÅŸan Denizlispor yÃ¶netimi kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§acak.

BaÅŸkan Ali Ã‡etin takÄ±mda kimseyi maÄŸdur etmeyeceklerini belirterek futbolculara destek olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã‡etin, "AmacÄ±mÄ±z Denizlisporu yukarÄ±lara taÅŸÄ±mak. GeÃ§tiÄŸimiz hafta da futbolcularÄ±mÄ±za 2.5 milyon TL Ã¶demiÅŸtik. Bu hafta yine 2.5 milyon TL Ã¶deme yapacaÄŸÄ±z. YÃ¶netim olarak bu zorlu sÃ¼reci aÅŸmak iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§abalÄ±yoruz" dedi. Horoz'da pandemi sÃ¼recinde daha Ã¶nce kaleci Stackhowiak alacaklarÄ±nÄ± tahsil edemediÄŸi gerekÃ§esiyle ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, Barrow da kenti terk etmiÅŸti.

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Denizlispora para dopingi

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