Denizlispor'a savunmadan yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere verilen arada hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sÃ¼rdÃ¼ren yeÅŸil-siyahlÄ±larda 3 oyuncuyla gÃ¶rÃ¼ÅŸen BaÅŸkan Ali Ã‡etin, transferde Ã¶nemli yol kat etti. OyuncularÄ±n da Denizlisporâ€™da kalmakta istekli olduÄŸu ve resmi imzalarÄ±n en kÄ±sa zamanda atÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

Ege ekibinde Zeki 23 lig maÃ§Ä±nda forma giyerken, Mustafa da 20 mÃ¼sabakaya Ã§Ä±kÄ±p 3 gol attÄ±. OÄŸuz da 20 SÃ¼per Lig karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda yeÅŸil-siyahlÄ± formayÄ± terletti.Â