Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor’da 3. testler de negatif
14.06.2020 - 13:29 | | DENİZLİ (İHA) -

Denizlispor’da 3. testler de negatif

Denizlispor’da üçüncü kez yapılan korona virüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Denizlispor’da 3. testler de negatif
ABONE OL

Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Denizlispor’da 3. testler de negatif

    Seyircisiz maçta sahaya giren taraftardan selfie! Barcelona...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Denizlispor’da 3. testler de negatif
      Denizlispor’da 3. testler de negatif
    2. Pınar Karşıyaka'da Morgan gitti, Metecan kaldı!
      Pınar Karşıyaka'da Morgan gitti, Metecan kaldı!
    3. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşuyor! (CANLI)
      Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşuyor! (CANLI)
    4. Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor
      Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor
    5. Hakan Kutlu: Taraftarımızın desteği çok önemliydi ve bunun kaybını yaşayacağız
      Hakan Kutlu: Taraftarımızın desteği çok önemliydi ve bunun kaybını yaşayacağız



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mariano’dan şampiyonluk ve sözleşme açıklaması

    Mariano’dan şampiyonluk ve sözleşme açıklaması

    Beşiktaş'ta yolcular belli oldu! İşte o futbolcular...

    Beşiktaş'ta yolcular belli oldu! İşte o futbolcular...

    Altınordu'da Oğulcan belirsiz

    Altınordu'da Oğulcan belirsiz

    Altay'da gözler Paixao'da

    Altay'da gözler Paixao'da

    Sıradaki Haber