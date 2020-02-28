Denizlispor'da Barrow'a 25 bin euro ceza

Yönetimin uzlaşıp yeniden takıma döndürdüğü Gambiyalı futbolcuya 25 bin Euro'luk fatura çıkardığı açıklandı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle de uyarılan oyuncunun kurmaylardan özür dilediği ifade edildi.

4 FUTBOLCU SAKAT

Öte yandan, pazar günü saat 13.30'da evinde oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda tedavilerine devam edilen Onazi ve Bergdich takımdan ayrı çalışırken, sakatlıkları süren Mbamba ve Lopes de antrenmanda yer almadı.