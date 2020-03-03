HaftalardÄ±r 3 puan alamamanÄ±n stresini yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten BaÅŸkan Ali Ã‡etin, "Ä°nandÄ±ktan ve birlik olduktan sonra Ã¶nÃ¼mÃ¼zde hiÃ§bir engel duramaz" dedi. TaraftarlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde Ã§ok deÄŸerli bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayan Ã‡etin, "ArtÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸa geÃ§mek ve seri yakalamak istiyoruz. Bunu yapacak potansiyele sahibiz. TakÄ±ma ve teknik ekibe gÃ¼venimiz tam. Yeni Malatyaspor maÃ§Ä± milat olacak" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°dlib'de ÅŸehit olan askerlerimiz iÃ§inÂ bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼Â yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren BaÅŸkan Ã‡etin, "KazandÄ±k, mutluyuz ama bu buruk bir mutluluk. Ne yazÄ±k ki ÅŸehitlerimizÂ var. Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±nÄ± birlikteliÄŸimiz sayesinde kazandÄ±k. Åžimdi rakibimiz FenerbahÃ§e. Ä°stanbul'dan da iyi bir skorla dÃ¶neceÄŸimize yÃ¼rekten inanÄ±yorum" dedi. FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayan yeÅŸil-siyahlÄ±larda sakatlÄ±klarÄ± devam eden saÄŸ bek Tiago Lopes, sol bek Zakarya Bergdich ve orta saha Kibong Mbamba takÄ±mdan ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. ÃœÃ§ futbolcunun da FenerbahÃ§e'ye karÅŸÄ± forma giyemeyeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

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