Denizlispor'da değişim zamanı

Haftaya moralsiz giren yeşil-siyahlılarda teknik direktör Robert Prosinecki'nin futbolcularına uyarılarda bulunduğu öğrenilirken, Hırvat teknik adamın kadroda revizyona gideceği bildirildi.

Futbolcularından saha içinde daha fazla iletişim kurmalarını isteyen Prosinecki'nin, "Daha fazla mücadele etmeliyiz, daha istekli olmalıyız. Göztepe maçını unutacağız. Ancak bundan sonraki haftalarda herkes giydiği formanın hakkını verecek" cümlelerini kullandığı vurgulandı.

Tecrübeli çalıştırıcının, Trabzonspor karşılaşmasında kaleyi Cenk'ten alıp yeni transfer Costel Pantilimon'a devredeceği bildirildi. Ayrıca Prosinecki'nin Şilili kanat oyuncusu Sagal'a da hafta sonunda 11'de görev vereceği vurgulandı.

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