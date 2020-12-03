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03.12.2020 - 10:59 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA)

Denizlispor'da Dossevi 2 hafta daha yok

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maça yeni teknik patronu Kenan Atik yönetiminde çıkış yakalama fırsatı olarak bakan düşme hattındaki Yukatel Denizlispor'da Togolu sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi, sakatlığı nedeniyle 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

Denizlispor'da Dossevi 2 hafta daha yok
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Özgür Çek ve Sakıb Aytaç'ın da sakatlıklarının sürdüğü yeşil siyahlılarda Togo Milli Takımı'ndan sakat dönen Mathieu Dossevi halen takımla çalışmalara katılamadı. Denizlispor'un transfer döneminin son gününde Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı 32 yaşındaki futbolcunun yakasını şanssızlıklar bir türlü bırakmadı.

Dossevi, yeşil siyahlı ekibe katılmasının ardından çıktığı ilk maç olan Gençlerbirliği karşılaşmasında 1 dakika süre aldı. Bu mücadelenin ardından koronavirüse yakalanan sağ kanat oyuncusu Beşiktaş maçını kaçırdı. Yeni Malatyaspor maçında 16 dakika sahada kalabilen Dossevi, lige verilen arada Togo Milli Takımı'nda dizinden sakatlandı. Takıma sakat dönen deneyimli oyuncu, Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir maçlarında forma giyemedi. Bu sezon Denizlispor formasıyla 2 maça çıkan ve 17 dakika süre alabilen Dossevi gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.

Denizlisporda Dossevi 2 hafta daha yok

 

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