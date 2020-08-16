Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor'da Estupinan elden kaçıyor
16.08.2020 - 14:16 | | DHA

Denizlispor'da Estupinan elden kaçıyor

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da geçen sezon başında Portekiz ekibi Vitoria Guimares'ten kiralanıp attığı 7 golle takımın yıldızı olan Oscar Estupinan, Yeni Malatyaspor'un radarında. Yeni Malatyaspor'un Denizli'ye yedek golcü olarak gelip performansıyla hemşehrisi Rodallega'yı bile sollayan 23 yaşındaki Kolombiyalı'nın bonservisini almak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Denizlispor'da Estupinan elden kaçıyor
ABONE OL

Denizlispor da Estupinan'ın bonservisini almanın yollarını arıyor. Yeşil siyahlılar, Estupinan'la birlikte yine Vitoria Guimares'ten stoper Pedro Henrique'yi de radarına aldı. Denizlispor'la kiralık sözleşmesi biten Beşiktaşlı Sedat Şahintürk ise Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Teknik direktör Robert Prosinecki'nin işbaşı yaptığı Denizli, transferde yeni haftada gaza basmayı planlıyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Radamel Falcao'da son dakika! Mustafa Cengiz 'Kalıyor' dedi ama...

Denizlisporda Estupinan elden kaçıyor

Messi'nin Bayern Münih'e Attığı Goller

Bella Angel'dan günün atışı paylaşımı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Denizlispor'da Estupinan elden kaçıyor
    Denizlispor'da Estupinan elden kaçıyor
  2. İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
    İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
  3. Abdullah Durak, 1 sezon daha Çaykur Rizespor'da
    Abdullah Durak, 1 sezon daha Çaykur Rizespor'da
  4. Hatayspor, Ribeiro'yu kadrosuna kattı
    Hatayspor, Ribeiro'yu kadrosuna kattı
  5. Transfer haberleri | Beşiktaş, Badou Ndiaye transferini bitiriyor!
    Transfer haberleri | Beşiktaş, Badou Ndiaye transferini bitiriyor!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu De Bruyne

İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu De Bruyne

Son dakika | Sassuolo, Kaan Ayhan'ı resmen açıkladı

Son dakika | Sassuolo, Kaan Ayhan'ı resmen açıkladı

Transfer haberleri | Erzurumspor'da Aykut Demir ile yollar ayrılıyor

Transfer haberleri | Erzurumspor'da Aykut Demir ile yollar ayrılıyor

Son dakika - Galatasaray'da iki oyuncunun pozitif çıkan Kovid-19 testleri negatife döndü

Son dakika - Galatasaray'da iki oyuncunun pozitif çıkan Kovid-19 testleri negatife döndü

Sıradaki Haber