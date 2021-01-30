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30.01.2021 - 18:41 |

Denizlispor'da Fede Varela ile yollar ayrıldı

Yukatel Denizlispor'da 24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Fede Varela'nın sözleşmesi feshedildi.

Denizlispor'da Fede Varela ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da 24 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Fede Varela'nın sözleşmesi feshedildi.

Kulüp başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Varela'ya hizmetleri için teşekkür ederek, "Varela ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı. Futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." diye konuştu.

Yeşil-siyahlı kulüple geçen yıl eylül ayında 2 +1 yıllık sözleşme imzalayan Varela, çıktığı 7 resmi maçta gol atamamıştı.

Denizlisporda Fede Varela ile yollar ayrıldı

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