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02.03.2020 - 15:45 | | DENİZLİ (İHA)

Denizlispor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda konuk olacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı.

Denizlispor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam ederek dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi. Yeni Malatyaspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanda yenileme çalışması yaptı.

Yeşil - siyahlı ekipte tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti.

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