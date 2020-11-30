Sezona istediÄŸi baÅŸlangÄ±cÄ± yapamayÄ±p ilk 9 haftada 1 galibiyet alabilen 6 puanla 19'uncu sÄ±radaki Yukatel Denizlispor, Prosinecki ile yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni teknik direktÃ¶r iÃ§in arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Mehmet AltÄ±parmak, Tamer Tuna, Bayram BektaÅŸ ve Ãœnal Karaman gibi deneyimli teknik direktÃ¶rleri listesine alan Ege ekibinde yeni teknik direktÃ¶rÃ¼n kÄ±sa sÃ¼rede aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor.

Bu isimlerin yanÄ± sÄ±ra BaÅŸakÅŸehir sÄ±navÄ±na takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda Ã§Ä±kan Kenan Atik, en gÃ¼Ã§lÃ¼ aday olarak Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. Son ÅŸampiyon ile deplasmanda 3-3 berabere kalan ve 3 maÃ§lÄ±k maÄŸlubiyet serisine son veren takÄ±mda Kenan Atik'in camiaya gÃ¼ven verdiÄŸi ve gÃ¶revi bir sÃ¼re daha sÃ¼rdÃ¼rebileceÄŸi ifade edildi. Son geliÅŸmelerin de ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±nda bazÄ± kurmaylarÄ±n Kenan Atik'in takÄ±m Ã¼zerindeki olumsuz havayÄ± ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve teknik direktÃ¶r olarak gÃ¶reve devam etmesi yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdiÄŸi belirtildi. Denizlispor'un eski futbolcularÄ±ndan olup kulÃ¼pte yÄ±llardÄ±r antrenÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Kenan Atik, farklÄ± dÃ¶nemlerde teknik direktÃ¶rlerin ayrÄ±lmasÄ±yla TFF 1'inci Lig'de teknik adam olarak da takÄ±mÄ± yÃ¶netmiÅŸti.

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