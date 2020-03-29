Denizlispor'da idmanlar yine ertelendi

Daha Ã¶nce 26 Mart'ta toplanmayÄ± planlayan yeÅŸil-siyahlÄ±lar, pandeminin spor camiasÄ±na da sÄ±Ã§ramasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma tarihini 30 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne ertelemiÅŸti. Ancak yÃ¶netim kurulu yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da antrenmanlarÄ±n bu defa 2 Nisan PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

BaÅŸkan Ali Ã‡etin, en iyi ÅŸekilde Ã¶nlemleri aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. FutbolcularÄ±n, teknik ekibin, personelin ve idari kadronun evlerinden dÄ±ÅŸarÄ± adÄ±m atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã‡etin, "Ä°dmanlarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rekli erteledik. Ã–nemli olan insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±. Åžu an 2 Nisan PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ toplanmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±k. Bir aksilik olursa yeniden karar veririz" diye konuÅŸtu.

Teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun ise oyuncularÄ±n evlerinde gÃ¼venli bir ÅŸekilde egzersizlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

Â Guti'nin Real Madrid yÄ±llarÄ±!

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