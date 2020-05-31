Denizlispor'da imzalar peÅŸ peÅŸe geliyor!

SÃ¼per Lig'de 15 Haziran pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 21.45'te baÅŸlayacak maÃ§ta Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor iÃ§ transferde hamlelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

GeÃ§en hafta, lig bitiminde sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek stoper Mustafa Yumlu ile 2 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na prensipte el sÄ±kÄ±ÅŸan yÃ¶netimin, OÄŸuz YÄ±lmaz, Zeki Yavru ve Olcay Åžahan'la da anlaÅŸma aÅŸamasÄ±na geldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Sezon bitiminde mukaveleleri sona erecek 3 oyuncuyla masaya oturan baÅŸkan Ali Ã‡etin'in bir aksilik yaÅŸanmazsa oyuncularla yeni bir sÃ¶zleÅŸme imzalayacaÄŸÄ± kaydedildi.Â

Yerli futbolcularla ilgili bir sorun yaÅŸamayan yeÅŸil-siyahlÄ±larÄ±n sÃ¶zleÅŸmeleri bitecek yabancÄ±larÄ± Ogenyi Onazi, Ä°smail Aissati ve Kibong Mbamba'yla da gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi ifade edildi. Teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun'un takÄ±mÄ±n iskelet kadrosunun korunmasÄ±nÄ± istediÄŸi ve baÅŸkan Ã‡etin'in takÄ±mÄ± daÄŸÄ±tmayacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

"Ä°Ã‡ TRANSFERÄ° TAMAMEN BÄ°TÄ°RMEK Ä°STÄ°YORUZ"

Konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ali Ã‡etin, "Ligimiz haziranda baÅŸlayÄ±p temmuzda sona erecek. Sonra kÄ±sa bir aranÄ±n ardÄ±ndan 2020-2021 sezonuna geÃ§eceÄŸiz. Bu sÃ¼reÃ§te iÃ§ transferi tamamen bitirmek istiyoruz. DÄ±ÅŸ transferde de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± olacak" dedi.Â

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