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10.02.2021 - 17:14 |

Denizlispor'da istifa eden yöneticilerin yerine atama yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, istifa eden 9 yöneticinin yerine, yedek listeden atamalar gerçekleştirildi.

Denizlispor'da istifa eden yöneticilerin yerine atama yapıldı
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Kulüpten yapılan açıklamada, görevlerinden ayrılan yönetim kurulu üyelerine verdikleri hizmetler dolayısıyla teşekkür edildi.

Yönetim kurulu yedek üye listesinde bulunan Mahmut Akarsu, Uğur Coşkun, Ümüt Turgut, Tamer Şen, Ayhan Asığ ve Seher Gönenç'in asil üyeliğe getirildiği, Ali Fırat'ın da davet usulü ile yönetim kuruluna dahil edildiği belirtildi.

Ali Çetin başkanlığındaki yönetimde görev dağılımı şöyle oluştu:

Futbol Şubeden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Uğur Çoşkun, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ümüt Turgut, Store ve Mağazalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ayhan Asığ, Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Tolga Erdey, Stadyum ve Tesislerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Kavak, Basın ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mahmut Akarsu, Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hayati Işık, Taraftarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hüseyin Sorudak, Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan: Ali Fırat, Stadyum ve Tesislerden Sorumlu Asbaşkan: Tuğrul Zor, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Asbaşkan: Tamer Şen, Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Fikret Onur, İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Seher Günenç.

Denizlispor'da Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya ile asbaşkanlar Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ 7 Şubat'ta, kulüp başkan yardımcıları Salih Özcan ve Nevzat Yakı, asbaşkanlar Kaan Şanlıkan, Levent Çaputcu, Can Cesur ve Ozan Katrancı dün istifa etmişlerdi. Sportif Direktör Burak Özsaraç da görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Denizlisporda istifa eden yöneticilerin yerine atama yapıldı

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