Denizlispor'da kabus bitmiyor

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Mutlak galibiyet hedefiyle gittiÄŸi deplasmanda eski savunma oyuncusu AbdÃ¼lkerim BardakÃ§Ä±'nÄ±n golÃ¼yle yenik duruma dÃ¼ÅŸen Denizli, ardÄ±ndan maÃ§Ä± Ã§eviremedi. Bu sezon 4 farklÄ± teknik direktÃ¶r yÃ¶netiminde 24 maÃ§ta 4 galibiyet alabilen Ege ekibi, son 11 maÃ§ta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 maÄŸlubiyetle Ã§Ã¶ktÃ¼. Ligde 18 puanda kalÄ±p kurtuluÅŸ hattÄ±nÄ±n 7 puan gerisine dÃ¼ÅŸen yeÅŸil-siyahlÄ± ekip kÃ¼me dÃ¼ÅŸme korkusunu iyice yakÄ±ndan hissetmeye baÅŸladÄ±.

Denizlispor'un teknik patronu Hakan Kutlu, Konyaspor maÃ§Ä±nda 5'li savunma diziliÅŸiyle takÄ±mÄ±nÄ± sahaya Ã§Ä±karsa da formasyon deÄŸiÅŸikliÄŸi bile maÄŸlubiyete engel olamadÄ±. Yenilen golÃ¼n ardÄ±ndan sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi yapan ve 4'lÃ¼ defansa geÃ§en Denizlispor, bu maÃ§ta da sahadan puansÄ±z ayrÄ±ldÄ±. Hakan Kutlu, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan ilk yarÄ±da rakibe pozisyon vermediklerini, 2-3 gol fÄ±rsatÄ±ndan yararlanamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Yedikleri ilk golde Lopes'in itildiÄŸini belirterek VAR hakemlerine tepki gÃ¶steren Kutlu, "VAR bizim lehimize olan pozisyonlarÄ± gÃ¶rmÃ¼yor ya da gÃ¶rmek istemiyor. VAR'Ä± TÃ¼rkiye'den kaldÄ±ralÄ±m. BÃ¼tÃ¼n takÄ±mlar VAR'dan ÅŸikayetÃ§i, bir tek biz deÄŸil. Ã‡ok da pahalÄ± bir sistem. EÄŸer bÃ¶yle olacaksa hiÃ§ gerek yok. UygulamasÄ±nlar" dedi.

Ä°STATÄ°STÄ°KLERÄ° DÄ°P YAPTI

HaftalardÄ±r dÃ¼ÅŸme potasÄ±ndan Ã§Ä±kamayÄ±p 7 haftadÄ±r ligin en son sÄ±rasÄ±nda bulunan Denizlispor istatistiklerde de dibe vurdu. YeÅŸil-siyahlÄ± ekip, bu maÃ§Ä±n ardÄ±ndan AnkaragÃ¼cÃ¼ ile birlikte 14 maÄŸlubiyetle en fazla yenilen iki takÄ±mdan biri oldu. SÃ¼per Lig'in 25'inci haftasÄ± itibariyle eksi 21 averaja sahip Denizlispor, bu alanda da son sÄ±rayÄ± paylaÅŸÄ±rken, bu sezon 4 galibiyetle en az 3 puan alan takÄ±m durumunda. Bu sezon Ã¼zerindeki kara bulutlarÄ± daÄŸÄ±tamayan ve mali sorunlarla bouÅŸan yeÅŸil-siyahlÄ±larda taraftarlar sosyal medya Ã¼zerinden yÃ¶netime tepki gÃ¶steriyor.

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