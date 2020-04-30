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30.04.2020 - 14:59 | | DENİZLİ (İHA) -

Denizlispor’da korona virüse rastlanmadı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor’da, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanların yapılan korona virüs (Covid-19) testi sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Denizlispor’da korona virüse rastlanmadı

Konu ile ilgili kulüp yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, testlerin önceki gün Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri tarafından Haluk Ulusoy Tesislerinde teknik heyet, futbolcu ve çalışan personele yönelik yapıldığı kaydedildi. Test sonuçlarına göre yeni tip korona virüs test sonuçları negatif çıktığı aktarıldı.

Sonuçlara göre Denizlispor’da korona virüse rastlanmadığı belirtildi.

Denizlispor’da korona virüse rastlanmadı

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