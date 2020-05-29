Denizlispor'da Mustafa Yumlu ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sÃ¶zleÅŸmesi sezon sonunda bitecek tecrÃ¼beli stoperi Mustafa Yumlu ile prensipte anlaÅŸma saÄŸladÄ±.

Ä°Ã§ transferde mukaveleleri bitecek oyuncularÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlayan yÃ¶netimin ilk olarak Mustafa ile masaya oturduÄŸu ifade edildi. BaÅŸkan Ali Ã‡etin, yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede deneyimli oyuncuyla 2 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmaya vardÄ±. Mustafa'nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde resmi sÃ¶zleÅŸmeye imza atacaÄŸÄ± kaydedildi. Sezon baÅŸÄ±nda Akhisarspor'dan transfer edilen 32 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, 22 resmi maÃ§a Ã§Ä±kÄ±p 3 gol attÄ±. Mustafa ile el sÄ±kÄ±ÅŸan kurmaylarÄ±n sÃ¶zleÅŸmeleri bitecek diÄŸer defens oyuncularÄ± OÄŸuz YÄ±lmaz ve Zeki Yavru'yla da anlaÅŸmasÄ± bekleniyor.

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