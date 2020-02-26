Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor'da Rodallega yine sustu
26.02.2020 - 11:15 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor'da Rodallega yine sustu

Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-0 kaybederken galibiyet hasretini 8 maça çıkararak düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor'da, golcü Hugo Rodallega sessizliğe büründü.

Denizlispor'da Rodallega yine sustu

Büyük umutlarla transfer edilen ancak sadece 5 gol atabilen Kolombiyalı forvet, ilk yarıda uzun süre skor bulamamasının ardından son haftalarda yine gole hasret kaldı. Son golünü 17'nci haftadaki Ankaragücü maçında kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının ilk 6 haftasını boş geçti.

Rodallega'nın suskun kalmasıyla Denizlispor da gol yollarında etkili olamadı. Yeşil-siyahlılar ikinci yarıda sadece 2 gol atabildi. Ege ekibi 2-1 kaybedilen Galatasaray ve 1-1 berabere kalınan Göztepe maçlarında sevinç yaşarken, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarında topu ağlara gönderemedi. Denizlispor'un bu periyottaki 2 golünü Muhammet ve Estupinan kaydetti.

Yusuf Yazıcı Roma'dan paylaştı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

Beşiktaş'ta 6 imza birden!

Beşiktaş'ta 6 imza birden!

TFF Başkanı Özdemir, Down Sendromlular Milli Takımı ile bir araya geldi

TFF Başkanı Özdemir, Down Sendromlular Milli Takımı ile bir araya geldi

Liverpool'dan 42 milyon pound kâr! Şampiyon...

Liverpool'dan 42 milyon pound kâr! Şampiyon...

Sıradaki Haber