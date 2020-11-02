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02.11.2020 - 14:47 | | DENİZLİ, (DHA) -

Denizlispor'da sakat oyuncular iyileşti

Hafta sonunu maç yapmadan geçiren Ege ekibinde tedavileri süren Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Radoslaw Murawski'nin takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Denizlispor'da sakat oyuncular iyileşti
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Süper Lig'in 7'nci haftasını bay takım olarak geçen Yukatel Denizlispor, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeşil-siyahlılarda sakat oyuncuların iyileşmeye başladığı ifade edildi.

Hafta sonunu maç yapmadan geçiren Ege ekibinde tedavileri süren Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Radoslaw Murawski'nin takımla çalışmalara başladığı bildirildi. Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol kasığında yırtık tespit edilen Mustafa Yumlunun ise tedavisinin hızla sürdüğü öğrenildi. Mustafa'nın Yeni Malatyaspor karşılaşmasına yetişemeyeceği ancak sonraki hafta iç sahada oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında görev yapabileceği kaydedildi.

Teknik direktör Robert Prosinecki'nin de takıma yoğun bir idman programı uyguladığı ve takımdaki eksiklikleri gidermeye çalıştığı vurgulandı. 

 

Denizlisporda sakat oyuncular iyileşti

 

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