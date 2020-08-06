SÃ¼per Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da profesyonel ÅŸube sorumlusu Ali FÄ±rat, teknik direktÃ¶r arayÄ±ÅŸlarÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. BirÃ§ok adayla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini ifade eden FÄ±rat, "Bu konuda Ã§ok titiz davranÄ±yoruz. Elbette listemizde olup temasa geÃ§tiÄŸimiz isimler var. Ancak hiÃ§ kimseyle bir anlaÅŸma yok. Kamp tarihine kadar hoca sorunumuzu Ã§Ã¶zeceÄŸiz. CamiamÄ±za layÄ±k, Denizlispor'u iyi yerlere getirecek bir isimle imza atacaÄŸÄ±z. Ancak ÅŸu anlÄ±k adÄ± geÃ§en adaylarÄ±mÄ±zla bir anlaÅŸma sÃ¶z konusu deÄŸil" diye konuÅŸtu.

Denizlispor'la adÄ± sÄ±k sÄ±k anÄ±lan Tolunay Kafkas'Ä±n ise birinci planda olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. YeÅŸil-siyahlÄ±larÄ±n geÃ§en sezonun ortalarÄ±nda da Kafkas'a teklif gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ancak deneyimli teknik adamÄ±n Denizlispor'a gelmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. YÃ¶netimin bu yÃ¼zden Tolunay Kafkas'Ä± ilk etapta dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸi bildirildi. Ä°Ã§ ve dÄ±ÅŸ transferde de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸun olduÄŸunu anlatan Ali FÄ±rat, "Stoperimiz Mustafa Yumlu ile sÃ¶zleÅŸme yeniledik. SaÄŸ bekimiz Zeki ve diÄŸer savunmacÄ±mÄ±z OÄŸuz'la da anlaÅŸmak istiyoruz. DÄ±ÅŸ transferde belirlediÄŸimiz oyuncular var. Titizlikle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yor" dedi.

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