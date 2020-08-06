Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDenizlispor Haberleri Denizlispor'da teknik direktör açÄ±klamasÄ±
06.08.2020 - 13:37 | | DENÄ°ZLÄ°, (DHA) -Â

Denizlispor'da teknik direktör açÄ±klamasÄ±

YeÅŸil-siyahlÄ± takÄ±mÄ±n profesyonel futbol ÅŸube sorumlusu Ali FÄ±rat'tan teknik direktÃ¶r aÃ§Ä±klamasÄ± geldi.

Denizlispor'da teknik direktör açÄ±klamasÄ±
ABONE OL

SÃ¼per Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da profesyonel ÅŸube sorumlusu Ali FÄ±rat, teknik direktÃ¶r arayÄ±ÅŸlarÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. BirÃ§ok adayla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini ifade eden FÄ±rat, "Bu konuda Ã§ok titiz davranÄ±yoruz. Elbette listemizde olup temasa geÃ§tiÄŸimiz isimler var. Ancak hiÃ§ kimseyle bir anlaÅŸma yok. Kamp tarihine kadar hoca sorunumuzu Ã§Ã¶zeceÄŸiz. CamiamÄ±za layÄ±k, Denizlispor'u iyi yerlere getirecek bir isimle imza atacaÄŸÄ±z. Ancak ÅŸu anlÄ±k adÄ± geÃ§en adaylarÄ±mÄ±zla bir anlaÅŸma sÃ¶z konusu deÄŸil" diye konuÅŸtu.

Denizlispor'la adÄ± sÄ±k sÄ±k anÄ±lan Tolunay Kafkas'Ä±n ise birinci planda olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. YeÅŸil-siyahlÄ±larÄ±n geÃ§en sezonun ortalarÄ±nda da Kafkas'a teklif gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ancak deneyimli teknik adamÄ±n Denizlispor'a gelmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. YÃ¶netimin bu yÃ¼zden Tolunay Kafkas'Ä± ilk etapta dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸi bildirildi. Ä°Ã§ ve dÄ±ÅŸ transferde de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸun olduÄŸunu anlatan Ali FÄ±rat, "Stoperimiz Mustafa Yumlu ile sÃ¶zleÅŸme yeniledik. SaÄŸ bekimiz Zeki ve diÄŸer savunmacÄ±mÄ±z OÄŸuz'la da anlaÅŸmak istiyoruz. DÄ±ÅŸ transferde belirlediÄŸimiz oyuncular var. Titizlikle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yor" dedi.

Â 

Â 

Â 

Juventus Olimpik Lyon maçÄ±na hazÄ±r! Gözler Merih Demiral'Ä±n üzerinde...
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ Basketbol TakÄ±mÄ±, Åžehmus Hazer'i transfer etti
    Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ Basketbol TakÄ±mÄ±, Åžehmus Hazer'i transfer etti
  2. Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Selçuk Yula anÄ±ldÄ±
    Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Selçuk Yula anÄ±ldÄ±
  3. Son dakika transfer haberleri | Cagliari, Hasan Ali'ye kanca attÄ±!
    Son dakika transfer haberleri | Cagliari, Hasan Ali'ye kanca attÄ±!
  4. Türk takÄ±mlarÄ±, son 9 sezonun en kötü Avrupa performansÄ±nÄ± sergiledi
    Türk takÄ±mlarÄ±, son 9 sezonun en kötü Avrupa performansÄ±nÄ± sergiledi
  5. Åžampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler belli oluyor
    Åžampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler belli oluyor



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Santos'ta Ferreira dönemi sona erdi

Santos'ta Ferreira dÃ¶nemi sona erdi

Son dakika | Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini aldÄ±!

Son dakika | Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini aldÄ±!

Son dakika | Barcelona 19'luk Maia'yÄ± renklerine baÄŸladÄ±

Son dakika | Barcelona 19'luk Maia'yÄ± renklerine baÄŸladÄ±

Son dakika haberler Fenerbahçe, Muriç için gelen 15 milyon euroluk teklifi reddetti

Son dakika haberler FenerbahÃ§e, MuriÃ§ iÃ§in gelen 15 milyon euroluk teklifi reddetti

SÄ±radaki Haber