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20.08.2020 - 12:57 | | DENİZLİ (AA) -

Denizlispor'da teknik direktör Prosinecki ve yardımcıları sağlık kontrolünden geçti

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ve yardımcıları sağlık kontrolünden geçti.

Denizlispor'da teknik direktör Prosinecki ve yardımcıları sağlık kontrolünden geçti
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Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Prosinecki ve yardımcılarının sağlık taramalarının kentteki özel bir hastanede yapıldığı belirtildi.

Öte yandan sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştirdi. Denizlispor, akşam Haluk Ulusoy Tesislerindeki antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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