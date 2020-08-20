Denizlispor'da teknik direktör Prosinecki ve yardımcıları sağlık kontrolünden geçti

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Prosinecki ve yardımcılarının sağlık taramalarının kentteki özel bir hastanede yapıldığı belirtildi.

Öte yandan sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştirdi. Denizlispor, akşam Haluk Ulusoy Tesislerindeki antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.