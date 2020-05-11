Denizlispor'da transfer görüşmeleri başlıyor

Denizlispor'da savunmada görev yapan yerli oyuncular Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu Olcay Şahan ve Zeki Yavru ile görüşecek yönetim bu futbolcularla anlaşma zemini arayacak. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yabancı oyuncular Ogenyi Onazi, İsmail Aissati ve Kibong Mbamba gibi isimlerle de görüşecek olan Denizlisporlu kurmaylar gelecek sezon da bu oyuncularla yola devam etmek için el sıkışmaya çalışacak.

Süper Ligin bu sezon geç tamamlanacak olması nedeniyle vakti daralan yönetim takıma takviye çalışmalarına da erken başlayacak. Denizlispor transfer komitesi, teknik direktör Bülent Uygunun raporu doğrultusunda belirlenen isimleri kadroya katabilmek için çalışmalarına start verecek. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, Ligler Temmuz'da bitecek. Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalacak. Sıkışmamak için elimizi çabuk tutacağız. Sözleşmesi biten oyuncularımızla görüşeceğiz. Hocamızın raporu doğrultusunda transfer listesi oluşturup kadromuza güç katmak için takviye çalışmalarına hız vereceğiz diye konuştu.

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