Denizlispor'da transfer mutluluÄŸu

SÃ¼per Lig'in ilk haftasÄ±nda 12 EylÃ¼l Cumartesi gÃ¼nÃ¼ GÃ¶ztepe deplasmanÄ±na Ã§Ä±kacak Denizlispor'da transferlere art arda imza attÄ±rÄ±lmasÄ± camianÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.

Ä°lk olarak kaleci Cenk GÃ¶nen'i kadrosuna dahil ederek aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapan yeÅŸil-siyahlÄ±lar daha sonra Alman orta saha Bakalorz ile BoÅŸnak golcÃ¼ Mesanovic'le sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±. Denizlispor geride kalan haftada ise iki futbolcuyla birden sÃ¶zleÅŸme imzalayarak taraftarÄ±nÄ± mutlu etti.

Ã–nce Åžilili milli sol kanat oyuncusu Sagal'Ä± renklerine baÄŸlayan yeÅŸil-siyahlÄ±lar, ardÄ±ndan Manchester City'nin yÄ±ldÄ±zlar topluluÄŸu kadrosunda Premier Lig ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸayan Rumen kaleci Pantilimon'un iÅŸini bitirdi. Pantilimon'la da resmi sÃ¶zleÅŸme imzalayan Ege ekibi gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rdÄ±. Ä°Ã§ transferde Mustafa Yumlu, OÄŸuz, Recep, Rodallega gibi aslarla sÃ¶zleÅŸme yenileyip hazÄ±r kadrosu olan Denizlispor'un GÃ¶ztepe maÃ§Ä±na kadar en az 2 oyuncuyu daha aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± bildirildi.

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